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В Ленобласти пенсионер хранил дома 3 кг конопли
19.10.2019 21:54
Фото: livejournal.com
Полицейские Приозерского района Ленинградской области задержали 62-летнего жителя поселка Мельниково за незаконное хранение наркотиков, передает пресс-службе регионального главка МВД.
Как стало известно, пенсионер ранее уже стал фигурантом дела о покушении на кражу.
Во время обыска, который полицейские проводили дома у пенсионера в рамках первого уголовного дела, ими был найден пакет с высушенным веществом растительного происхождения. Кроме того, там находилось и несколько кустов растений вместе с корневой системой.
Эксперты пришли к выводу, что все изъятое представляет собой наркосодержащее растение конопля (каннабис). В совокупности у ранее уже судимого жителя Ленобласти было изъято 3 кг запрещенных веществ. По факту обнаружения конопли в отношении пенсионера возбуждено еще одно уголовное дело по соответствующей статье.
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