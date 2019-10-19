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В Ленобласти пенсионер хранил дома 3 кг конопли


19.10.2019 21:54
В Ленобласти пенсионер хранил дома 3 кг коноплиФото: livejournal.com

Полицейские Приозерского района Ленинградской области задержали 62-летнего жителя поселка Мельниково за незаконное хранение наркотиков, передает пресс-службе регионального главка МВД.

Как стало известно, пенсионер ранее уже стал фигурантом дела о покушении на кражу.

Во время обыска, который полицейские проводили дома у пенсионера в рамках первого уголовного дела, ими был найден пакет с высушенным веществом растительного происхождения. Кроме того, там находилось и несколько кустов растений вместе с корневой системой.

Эксперты пришли к выводу, что все изъятое представляет собой наркосодержащее растение конопля (каннабис). В совокупности у ранее уже судимого жителя Ленобласти было изъято 3 кг запрещенных веществ. По факту обнаружения конопли в отношении пенсионера возбуждено еще одно уголовное дело по соответствующей статье.

Автор: Злата Богатова

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