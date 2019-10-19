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Брата президента Гондураса признали виновным в наркотрафике
19.10.2019 12:26
Фото: hibiny.com
Дело экс-депутата гондурасского парламента рассматривалось в Соединенных Штатах.
Как передает кубинское информационное агентство Prensa Latina, после слушаний, которые продолжались два дня, обвиняемого признали виновным по целому ряду пунктов.
Брат президента Гондураса Хуан Антонио Эрнандес был признан виновным не только в наркоторговле, но и хранении и использовании оружия. Кроме того, присяжные федерального суда Нью-Йорка пришли к заключению, что бывший депутат также виновен в обмане властей.
Предполагается, что окончательный приговор по этому делу огласят 17 января 2020 года. По данным американских СМИ, Эрнандеса могут приговорить к пожизненному лишению свободы.
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