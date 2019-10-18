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В Екатеринбурге при ограблении банка погиб человек
18.10.2019 23:15
Фото: novorosinform.org
По предварительным данным, нападавший 1988 г.р. в момент преступления мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленника задержали посетители, ставшие очевидцами попытки ограбления, после чего мужчину передали сотрудникам ЧОП, а затем - полиции.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, лицо нападавшего, который потребовал у администратора банковского отделения выдать ему имеющуюся наличность, было закрыто маской. Злоумышленник был вооружен предметом, визуально напоминавшим обрез двуствольного ружья калибра 16 мм.
В момент ЧП в помещении банка было несколько посетителей и сотрудников банка. Когда грабитель открыл стрельбу, смертельно ранив одного из мужчин, другие граждане самостоятельно обезвредили и задержали подозреваемого. Затем посетители передали его прибывшим к месту происшествия сотрудникам ЧОП, а те - правоохранителям.
По факту инцидента следственные органы уже возбудили уголовное дело по статьям о разбое и сопряженном с ним убийстве.
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