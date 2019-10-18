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В центре Ухты застрелили медведя
18.10.2019 21:31
Фото: wildernessmastery.com
Как информирует пресс-служба республиканского МВД, дикое животное было ликвидировано накануне, 17 октября, когда в полицию поступил сигнал от очевидцев. По данным ведомства, в период с 22.00 до 23.00 по московскому времени от жителей Ухты было принято сразу пять сообщений.
Жители города Ухта сообщали о хищнике, бродившем по центральным улицам. В частности, медведь был замечен на улицах Дружбы, Ленина и 30 лет Октября. Полицейские, отправившиеся туда для проверки поступивших сведений, через громкоговоритель предупреждали население о возникшей угрозе и призывали оставаться дома.
В результате хищника нашли на улице Володарского, после чего сотрудники ППС выстрелили в него несколько раз. Животное от полученных ранений погибло.
После инцидента экстренные службы республики обратились к населению с рекомендациями быть предельно бдительными, ограничив пребывание на улице в темное время суток и усилив контроль за детьми.
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