Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В ХМАО два человека погибли в дорожной аварии с участием грузовика

18.10.2019 13:46

Фото: vk.com



В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) два человека стал жертвами крупной дорожной аварии, еще один с серьезными травмами доставлен в больницу.



Смертельное ДТП случилось около в 9:00 по местному времени (7:00 по Москве) на 36 км трассы "Подъезд к Сургуту".



Как информирует пресс-служба регионального главка МВД, водитель "Лады Приоры" допустил выезд на встречную полосу, где машина столкнулась с КАМАЗом. После сильного удара у большегруза отлетело колесо. Отскочив, оно повредило автомашину Honda, которая в тот момент ехала вслед за "Ладой".



В сообщении указано, что состояние пострадавшего, который после аварии был направлен в больницу, медики оценивают как тяжелое.



На месте аварии продолжают работу сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства инцидента.



Автор: Злата Богатова

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