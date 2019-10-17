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Более 30 американцев погибли от вейпинга
17.10.2019 23:17
Фото: apexrecruitment.com
В Соединенных Штатах зафиксировано свыше тридцати летальных случаев, которые были вызваны так называемым вейпингом.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC), от разного рода последствий использования вейпинговых устройств уже пострадали около полутора тысяч человек.
Ранее были подтверждены сведения о пяти умерших и примерно 500 заболевших, которым потребовалась помощь медиков.
Пресс-служба CDC информирует о том, что на 15 октября было официально зарегистрировано тридцать три случая летальных случая. Все они были зафиксированы на территории 24 штатов.
Различные заболевания, начавшиеся у пациентов после использования вейпов, уже выявлены практически по всей стране - в 49 штатах, то есть, везде, кроме Аляски.
При этом американские специалисты до сих пор не могут точно назвать причину заболеваний. Неустановленными остаются и конкретные вейпинговые устройства, которые являются наиболее опасными с точки зрения последствий.
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