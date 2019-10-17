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В Японии из-за тайфуна могут перенести парад по случаю интронизации императора Нарухито
17.10.2019 14:15
Фото: uaportal.com
Последствия тайфуна "Хагибис"
Власти Японии рассматривают возможность переноса парада, который организуется в честь восшествия на престол императора Нарухито. Предполагалось, что торжественное мероприятие состоится 22 октября, но из-за тайфуна "Хагибис" дату могут изменить.
Как передает телевизионный канал NHK, японское правительство сейчас рассматривает вопрос о переносе праздничного шествия. Мероприятие предполагалось устроить сразу после официальной церемонии интронизации императора, которая состоится в следующий вторник, 22 октября.
Власти страны указывают на необходимость борьбы с последствиями разрушительного тайфуна "Хагибис", жертвами которого стали более семидесяти человек. В результате стихийного удара, сопровождавшегося сильными дождями и мощными ветрами, на территории Японии повреждено свыше семидесяти дамб. Согласно последним официальным данным, затоплены около 13 тыс. зданий, свыше тысячи - частично разрушены.
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