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В одной из школ Новосибирска найдено тело девочки
17.10.2019 10:19
Фото: newstracker.ru
По факту гибели школьницы проводят проверку следственные органы региона, сообщают местные СМИ.
ЧП случилось в одном из образовательных учреждений Советского района Новосибирска.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области, по факту обнаружения тела девочки, которая ранее посещала эту школу, уже возбудили уголовное дело. Занятия в образовательном учреждении были отменены, школьников отпустили домой.
На месте происшествия сейчас продолжают работу следователи и эксперты.
Тело подростка было найдено незадолго до начала уроков. По данным ряда источников, речь может идти о суициде. Оперативным сотрудникам в рамках уголовного дела предстоит выяснить, в каких условиях жила и воспитывалась несовершеннолетняя девочка.
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