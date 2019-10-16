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Трамп отправляет в Турцию Пенса и Помпео


16.10.2019 08:07
Майк ПомпеоФото: parstoday.com
Майк Помпео

Как заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и начальник Госдепа Майк Помпео совершат официальный визит в Турцию в связи с ситуацией, которая сейчас складывается в Сирии.

По данным телевизионного канала CBS, американский президент возложил на вице-президента и госсекретаря задачу добиться прекращения огня на севере САР. Кроме того, речь идет о том, чтобы Анкара заключила соглашение с курдами.

Объявив о предстоящей поездке Пенса и Помпео в Турцию, Трамп также затронул вопрос санкций, которые были объявлены ранее в отношении Турции. Американский лидер назвал ограничительные меры очень жестокими и сильными. По словам президента США, в прошлом в Анкаре "делали хорошие деньги на поставках стали".

Напомним, Дональд Трамп ранее пообещал разрушить турецкую экономику, если Анкара позволит себе лишнее. Соответствующее заявление американский лидер сделал вскоре после того, как Реджеп Эрдоган анонсировал начало операции в Сирии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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