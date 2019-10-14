|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвале
05:48
Фото: liganews.net
Правоохранительные органы провинции Дренте сообщают об обнаружении семьи из семи человек, которые не менее девяти лет прожили в подвале фермерского дома.
Как передает информационный портал NL Times, речь идет о мужчине и шести его детях.
Глава семейства и шестеро его детей возраста 16-25 лет провели в подвальном помещении фермерского дома порядка девяти лет. По данным СМИ, период затворничества может оказаться более длительным - правоохранительные органы сейчас пытаются восстановить ход событий, выясняя, сколько точно лет семья пряталась от окружающего мира.
Местная телерадиокомпания RTV Drenthe со ссылкой на представителей полиции рассказывает о том, что семья была найдена вскоре после побега старшего сына. 25-летний молодой человек зашел в бар и сразу привлек внимание посетителей. Дело в том, что длинноволосый парень выглядел очень растерянным и при этом неопрятным, его борода была грязной, а одежда - старой.
Мужчина признался, что девять лет не выходил на улицу. По его словам, все его родные - отец, брат и сестры живут на ферме, но он, как самый старший, намерен положить конец их затворнической жизни.
В результате владелец бара обратился в полицию, которая незамедлительно выдвинулась к месту предполагаемого проживания странной семьи. Лестницу, которая вела в подвал, правоохранители нашли за шкафом в гостиной. Внизу они обнаружили 58-летнего мужчину и пятерых детей.
Главу семейства уже задержали за отказ сотрудничать с полицией. Где может находиться мать детей, полагавших, что они единственные жители планеты, пока остается неизвестным.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|