ИнтерНовости - новости в стране и мире
Элтон Джон назвал Майкла Джексона сумасшедшим
Элтон Джон назвал Майкла Джексона сумасшедшим
Путин прибыл на переговоры во дворец короля Саудовской Аравии
Путин прибыл на переговоры во дворец короля Саудовской Аравии
Трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин
Трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвалеВ Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвале
Киев требует распустить ДНР и ЛНРКиев требует распустить ДНР и ЛНР
В Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру ДалиВ Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру Дали
В Минске гражданку РФ задержали по запросу СШАВ Минске гражданку РФ задержали по запросу США
Техасского полицейского обвиняют в убийстве негритянкиТехасского полицейского обвиняют в убийстве негритянки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвале


05:48
В Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвалеФото: liganews.net

Правоохранительные органы провинции Дренте сообщают об обнаружении семьи из семи человек, которые не менее девяти лет прожили в подвале фермерского дома.

Как передает информационный портал NL Times, речь идет о мужчине и шести его детях.

Глава семейства и шестеро его детей возраста 16-25 лет провели в подвальном помещении фермерского дома порядка девяти лет. По данным СМИ, период затворничества может оказаться более длительным - правоохранительные органы сейчас пытаются восстановить ход событий, выясняя, сколько точно лет семья пряталась от окружающего мира.

Местная телерадиокомпания RTV Drenthe со ссылкой на представителей полиции рассказывает о том, что семья была найдена вскоре после побега старшего сына. 25-летний молодой человек зашел в бар и сразу привлек внимание посетителей. Дело в том, что длинноволосый парень выглядел очень растерянным и при этом неопрятным, его борода была грязной, а одежда - старой.

Мужчина признался, что девять лет не выходил на улицу. По его словам, все его родные - отец, брат и сестры живут на ферме, но он, как самый старший, намерен положить конец их затворнической жизни.

В результате владелец бара обратился в полицию, которая незамедлительно выдвинулась к месту предполагаемого проживания странной семьи. Лестницу, которая вела в подвал, правоохранители нашли за шкафом в гостиной. Внизу они обнаружили 58-летнего мужчину и пятерых детей.

Главу семейства уже задержали за отказ сотрудничать с полицией. Где может находиться мать детей, полагавших, что они единственные жители планеты, пока остается неизвестным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Скончался школьник из Петербурга, отдыхавший в «Артеке»Скончался школьник из Петербурга, отдыхавший в «Артеке»
Пропавшая при продаже машины 27-летняя жительница Урала найдена убитойПропавшая при продаже машины 27-летняя жительница Урала найдена убитой
Ученые нашли созданные 400 тысяч лет назад консервыУченые нашли созданные 400 тысяч лет назад консервы
В Екатеринбурге четверо граждан Таджикистана пытались ограбить чемпиона мира по каратеВ Екатеринбурге четверо граждан Таджикистана пытались ограбить чемпиона мира по карате
Большинство россиян, опрошенных Госдумой, высказались за возвращение смертной казниБольшинство россиян, опрошенных Госдумой, высказались за возвращение смертной казни

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru