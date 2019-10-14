Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвале

05:48

Фото: liganews.net



Правоохранительные органы провинции Дренте сообщают об обнаружении семьи из семи человек, которые не менее девяти лет прожили в подвале фермерского дома.



Как передает информационный портал NL Times, речь идет о мужчине и шести его детях.



Глава семейства и шестеро его детей возраста 16-25 лет провели в подвальном помещении фермерского дома порядка девяти лет. По данным СМИ, период затворничества может оказаться более длительным - правоохранительные органы сейчас пытаются восстановить ход событий, выясняя, сколько точно лет семья пряталась от окружающего мира.



Местная телерадиокомпания RTV Drenthe со ссылкой на представителей полиции рассказывает о том, что семья была найдена вскоре после побега старшего сына. 25-летний молодой человек зашел в бар и сразу привлек внимание посетителей. Дело в том, что длинноволосый парень выглядел очень растерянным и при этом неопрятным, его борода была грязной, а одежда - старой.



Мужчина признался, что девять лет не выходил на улицу. По его словам, все его родные - отец, брат и сестры живут на ферме, но он, как самый старший, намерен положить конец их затворнической жизни.



В результате владелец бара обратился в полицию, которая незамедлительно выдвинулась к месту предполагаемого проживания странной семьи. Лестницу, которая вела в подвал, правоохранители нашли за шкафом в гостиной. Внизу они обнаружили 58-летнего мужчину и пятерых детей.



Главу семейства уже задержали за отказ сотрудничать с полицией. Где может находиться мать детей, полагавших, что они единственные жители планеты, пока остается неизвестным.



Автор: Злата Богатова

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