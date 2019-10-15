Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру Дали

15.10.2019 17:11

Фото: teleprogramma.pro



В Соединенных Штатах за рекордно малое время совершено дерзкое преступление: из галереи Сан-Франциско похищена гравюра художника Сальвадора Дали, причем злоумышленник потратил на это лишь тридцать секунд, сообщает телевизионный канал ABC7 News.



По словам представителей галереи, исчезла гравюра "Горящий жираф", которая не тождественна одноименной картине Сальвадора Дали. К счастью, как и большинство гравюр художника, она имеет несколько оттисков, поэтому похищенный экземпляр — не единственный в мире.



Вместе с тем, оттисков существует не очень много, и все они ранее были пронумерованы. Учитывая это, хоть стоимость гравюры и значительно ниже оригинальной картины Дали, цена ее может составить около 20 тысяч долларов.



Судя по многочисленным камерам видеонаблюдения, которые установлены на улице и запечатлели преступника, он провел в частной галерее лишь полминуты. На записях видно, как похититель гравюры размером 50 на 65 сантиметров, не торопясь покидает помещение, где организована экспозиция гравюр художника.



Автор: Злата Богатова

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