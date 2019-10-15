ИнтерНовости - новости в стране и мире
Элтон Джон назвал Майкла Джексона сумасшедшим
Элтон Джон назвал Майкла Джексона сумасшедшим
Путин прибыл на переговоры во дворец короля Саудовской Аравии
Путин прибыл на переговоры во дворец короля Саудовской Аравии
Трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин
Трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвалеВ Нидерландах многодетная семья девять лет пряталась в подвале
Киев требует распустить ДНР и ЛНРКиев требует распустить ДНР и ЛНР
В Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру ДалиВ Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру Дали
В Минске гражданку РФ задержали по запросу СШАВ Минске гражданку РФ задержали по запросу США
Техасского полицейского обвиняют в убийстве негритянкиТехасского полицейского обвиняют в убийстве негритянки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру Дали


15.10.2019 17:11
В Сан-Франциско за 30 секунд похитили гравюру ДалиФото: teleprogramma.pro

В Соединенных Штатах за рекордно малое время совершено дерзкое преступление: из галереи Сан-Франциско похищена гравюра художника Сальвадора Дали, причем злоумышленник потратил на это лишь тридцать секунд, сообщает телевизионный канал ABC7 News.

По словам представителей галереи, исчезла гравюра "Горящий жираф", которая не тождественна одноименной картине Сальвадора Дали. К счастью, как и большинство гравюр художника, она имеет несколько оттисков, поэтому похищенный экземпляр — не единственный в мире.

Вместе с тем, оттисков существует не очень много, и все они ранее были пронумерованы. Учитывая это, хоть стоимость гравюры и значительно ниже оригинальной картины Дали, цена ее может составить около 20 тысяч долларов.

Судя по многочисленным камерам видеонаблюдения, которые установлены на улице и запечатлели преступника, он провел в частной галерее лишь полминуты. На записях видно, как похититель гравюры размером 50 на 65 сантиметров, не торопясь покидает помещение, где организована экспозиция гравюр художника.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Скончался школьник из Петербурга, отдыхавший в «Артеке»Скончался школьник из Петербурга, отдыхавший в «Артеке»
Пропавшая при продаже машины 27-летняя жительница Урала найдена убитойПропавшая при продаже машины 27-летняя жительница Урала найдена убитой
Ученые нашли созданные 400 тысяч лет назад консервыУченые нашли созданные 400 тысяч лет назад консервы
В Екатеринбурге четверо граждан Таджикистана пытались ограбить чемпиона мира по каратеВ Екатеринбурге четверо граждан Таджикистана пытались ограбить чемпиона мира по карате
Большинство россиян, опрошенных Госдумой, высказались за возвращение смертной казниБольшинство россиян, опрошенных Госдумой, высказались за возвращение смертной казни

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 938


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru