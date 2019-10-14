Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жители Красноярска до смерти избили мужчину, снимая это на видео

13:25

Фото: РЕН ТВ



По данным российских СМИ, процесс жестокого избиения подозреваемые снимали на видео, которое позже попало в Сеть.



О задержанных известно, что они в прошлом уже были судимы - одного признали виновным в грабеже и мошенничестве, а второго в незаконном обороте наркотиков.



В Красноярске в рамках расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 31-летнего местного жителя задержаны двое мужчин. По данным регионального СУ СКР, оба в прошлом уже имели проблемы с законом.



Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что один из подозреваемых - Андрей Шилов может избежать уголовной ответственности. Дети в том, что молодой человек является сыном главы администрации Емельяновского поселкового Совета депутатов и экс-судьи Емельяновского районного суда.



Инцидент вызвал огромный общественный резонанс, в связи с чем представители СКР подчеркнули, что "никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений" не скажутся на процессе расследования.



ЧП случилось ночью 15 сентября, когда двое приятелей, 24 и 29 лет, вступили в конфликт с 31-летним знакомым. Приехав к нему домой, они начали жестоко его избивать. В результате мужчину госпитализировали, но врачи оказались бессильны - он скончался.



В Сеть попали кадры, на которых запечатлен Андрей Шилов и его приятель Сергей Шмелев во время инцидента. Кроме того, в эфире телеканала "Россия-24" появилось аудиопризнание, которое якобы сделал Шилов после той роковой ночи: "Я его убил".



Автор: Злата Богатова

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