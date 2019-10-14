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Наташа Королева попросила Владимира Зеленского пустить ее на историческую родину
07:10
Фото: gazetadaily.ru
Известная российская певица Наташа Королева обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой позволить ей побывать на исторической родине.
Информация о соответствующем обращении появилась в Instagram артистки.
По словам Наташи Королевой, которую с 2016 года не пускают на Украину, она направила письмо на имя Владимира Зеленского. Артистка просит главу украинского государства "отменить сфабрикованное дело", чтобы она наконец смогла приехать на историческую родину и побывать на могиле бабушки. Певица сопроводила публикацию видекадрами, на которых запечатлена ее покойная родственница, обращающаяся к киевским властям с вопросом о том, почему не может увидеть внучку.
Напомним, около трех лет назад Наташа Королева назвала "продажными лживыми и трусливыми людишками". Извинившись перед жителями Киева в связи с отменой ее концерта "Магия любви", артистка очень эмоционально отреагировала на то, как Служба безопасности Украины объявила ее нежелательным лицом.
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