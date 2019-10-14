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В Южной Корее найдена мертвой звезда K-pop Солли
14.10.2019 21:33
Фото: vk.com
Как передает "Би-би-си" со ссылкой на источники в местной полиции, одной из приоритетных версий является самоубийство.
Тело 25-летней артистки было найдено в ее квартире неподалеку от столицы страны - Сеула.
По данным ряда источников, южнокорейская звезда K-Pop Солли (Sulli) могла покончить жизнь самоубийством. В прошлом артистке, настоящее имя которой Чой Чжин Ри (Choi Jin-ri), пришлось столкнуться с нападками из-за своего образа жизни.
Ранее Солли входила в состав популярного музыкального коллектива группы f(x). Около четырех лет назад девушка приняла решение покинуть группу и сосредоточиться на актерской карьере.
В Южной Корее Солли получила известность из-за нетрадиционного для звезды K-Pop поведения. Обычно продюсеры строго контролируют образ артисток этого направления, но певица выступала за большую свободу. В результате ее не раз подвергали достаточно жесткой критике в соцсетях.
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