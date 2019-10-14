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Пожилая жительница Японии погибла, когда ее пытались эвакуировать вертолетом
14.10.2019 08:09
Фото: vk.com
Трагический случай произошел в японском городе Иваки, который расположен на территории префектуры Фукусима и оказался в зоне стихийного бедствия из-за тайфуна "Хагибис".
По данным агентства Kyodo, женщина упала с высоты около сорока метров.
От полученных ранений 77-летняя жительница Иваки погибла на месте, сообщили представители местных экстренных служб. Как стало известно, пожилая женщина упала во время эвакуации, когда ее пытались поднять на борт вертолета, чтобы вывезти в безопасное место.
По предварительным данным, причиной ЧП могли стать плохо закрепленные тросы.
Согласно последней официальной информации, жертвами обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" стали уже около тридцати человек. Примерно столько же числятся без вести пропавшими. Количество пострадавших уточняется.
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