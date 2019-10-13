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Сирийская армия продвигается на курдские территории


07:51
Сирийская армия продвигается на курдские территорииФото: a-evmenov.ru

Как заявили представители автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии, армия намерена разместиться по всей границе с Турцией, чтобы оказывать поддержку подразделениям курдов, передает РИА Новости.

Агентство цитирует документ, в котором говорится о соглашении курдов с властями Сирии. Согласно договоренности с правительством, предполагается "освободить и другие оккупированные Турцией сирийские города, в том числе Африн".

Ранее советник турецкого президента Ясин Актай заявил о том, что сирийская армия на сегодняшний день не располагает достаточным потенциалом, чтобы воевать на северо-востоке. Представитель Анкары подчеркнул, что Дамаску нужно подумать, прежде чем "усложнять ситуацию". Прокомментировав соглашение курдов с правительством САР, Актай назвал его проявлением "враждебности по отношению к Турции".

Ранее появились сведения о том, что ВС Турции могли намеренно вести обстрел позиций американского спецназа на северо-востоке Сирии. Целью атаки было оттеснение военных США от сирийской границы, полагают в Вашингтоне.

Автор: Злата Богатова

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