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Сирийская армия продвигается на курдские территории
07:51
Фото: a-evmenov.ru
Как заявили представители автономной администрации территорий на северо-востоке Сирии, армия намерена разместиться по всей границе с Турцией, чтобы оказывать поддержку подразделениям курдов, передает РИА Новости.
Агентство цитирует документ, в котором говорится о соглашении курдов с властями Сирии. Согласно договоренности с правительством, предполагается "освободить и другие оккупированные Турцией сирийские города, в том числе Африн".
Ранее советник турецкого президента Ясин Актай заявил о том, что сирийская армия на сегодняшний день не располагает достаточным потенциалом, чтобы воевать на северо-востоке. Представитель Анкары подчеркнул, что Дамаску нужно подумать, прежде чем "усложнять ситуацию". Прокомментировав соглашение курдов с правительством САР, Актай назвал его проявлением "враждебности по отношению к Турции".
Ранее появились сведения о том, что ВС Турции могли намеренно вести обстрел позиций американского спецназа на северо-востоке Сирии. Целью атаки было оттеснение военных США от сирийской границы, полагают в Вашингтоне.
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