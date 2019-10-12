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СМИ: Турки намеренно обстреляли спецназ США
10:42
Фото: viettimes.vn
Власти Соединенных Штатов считают, что обстрел турецкими военными позиций американского спецназа на северо-востоке Сирии мог быть преднамеренным.
Об этом сообщает The Washington Post, цитируя источники в Белом доме.
Со ссылкой на чиновников администрации Соединенных Штатов газета пишет о том, какого мнения о недавнем инциденте придерживаются в Вашингтоне. Как заявил высокопоставленный источник, пожелавший сохранить анонимность, власти США убеждены, что турки намеревались таким образом оттеснить американских спецназовцев от сирийской границы.
Предполагается, что действия ВС Турции обусловлены стремлением взять под свой контроль гораздо более протяженную полосу, чем это оговаривалось первоначально.
Как отмечает газета, цитируя представителя турецкого военного командования, при атаке были использованы орудия калибра 155 мм. При этом силовики имели хорошее представление о расположении военных США. Однако в ряде других источников появились сообщения о том, что американцы сами проинформировали турков о своих позициях в указанной местности.
Инцидент был зафиксирован накануне, 12 октября, когда под обстрел турецких военных попали американские спецназовцы.
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