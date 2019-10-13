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Правительство РФ позаботится о подвальных котах


13.10.2019 22:05
Правительство РФ позаботится о подвальных котахФото: newsland.com

Российские власти продолжают работу по подготовке постановления, которое будет обязывать проветривать подвальные помещения в многоквартирных домах, передает ТАСС.

Предстоящие изменения законодательства связаны с необходимостью спасти бездомных котов.

Целью нововведения, которое сейчас готовит российское правительство, является стремление спасти жизни животных. Дело в том, что кошки, обитающие в подвальных помещениях жилых домов, регулируют численность поголовья крыс.

На сегодняшний день правила эксплуатации подвальных помещений жилых зданий закреплены регламентом, который был установлен еще в 90-х годах прошлого века. В соответствии с ним, предписывалось замуровывать все подвальные окна.

Автор: Злата Богатова

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