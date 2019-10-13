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Правительство РФ позаботится о подвальных котах
13.10.2019 22:05
Фото: newsland.com
Российские власти продолжают работу по подготовке постановления, которое будет обязывать проветривать подвальные помещения в многоквартирных домах, передает ТАСС.
Предстоящие изменения законодательства связаны с необходимостью спасти бездомных котов.
Целью нововведения, которое сейчас готовит российское правительство, является стремление спасти жизни животных. Дело в том, что кошки, обитающие в подвальных помещениях жилых домов, регулируют численность поголовья крыс.
На сегодняшний день правила эксплуатации подвальных помещений жилых зданий закреплены регламентом, который был установлен еще в 90-х годах прошлого века. В соответствии с ним, предписывалось замуровывать все подвальные окна.
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