|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет
13:55
Фото: smi2.net
Как заявил глава РФ Владимир Путин, он надеется, что второй холодной войны не будет. По словам российского президента, "гонка вооружений - это плохо", и никаких хороших последствий для мира иметь не может, как он говорил уже не раз.
Президент Российской Федерации выразил надежду на то, что в будущем удастся избежать новой холодной войны. Своим мнением по этому вопросу Путин поделился в интервью телевизионным каналам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia, когда ему был задан вопрос о том, способна ли гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны.
В любом случае, Россию "это затронет в наименьшей степени", указал глава государства. По его словам, в распоряжении РФ сейчас имеются "перспективные виды вооружений", которые абсолютно эксклюзивны. Поэтому "работаем спокойно", оценивая перспективы, заявил Путин.
Ранее российский президент заявил о том, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. Путин также отметил, что Москва поступит аналогичным образом - выведет свои силы за пределы САР, если в Дамаске сочтут, что уже не нуждаются в российской поддержке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|