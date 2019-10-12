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Синоптики предупреждают о наступлении предзимья в Москве


10:24
Синоптики предупреждают о наступлении предзимья в МосквеФото: ill.in.ua

Как сообщают метеорологи, это сезон будет продолжаться в Москве и столичном регионе с середины октября и до середины декабря.

Специалисты прогнозируют, что уже в ближайшие дни на смену довольно теплой погоде придет похолодание, передает ТАСС.

В начале следующей недели в Москве и столичном регионе будет становиться все холоднее. Ожидается, что к четвергу, 17 октября, температура понизится в целом на 5-6 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, эти изменения знаменуют начало особого метеорологического сезона - предзимья. Он будет длиться вплоть до середины декабря.

По словам Вильфанда, к концу следующей недели дневная температура будет составлять примерно 6-8 градусов, тогда как ночью она будет не выше 2 градусов. По словам специалиста, осень уже практически закончилась.

Автор: Злата Богатова

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