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Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по Сирии, предложенное США
22:56
Фото: ukraineun.org
Российская Федерация не поддержала в Совете Безопасности ООН, которое было предложено Соединенными Штатами.
Речь идет о заявлении для прессы в связи с военной операцией, которую проводит сейчас Турция на севере Сирии, передает РИА Новости.
Со ссылкой на источник в Совбезе ООН отмечается, что Россия выступила против заявления, которое было предложено американской стороной. Речь идет о документе, имеющем отношение к турецкой военной операции в Сирии, которую сейчас проводит Анкара.
Как стало известно, накануне, 11 октября, члены СБ ООН проводили обсуждение действий турецких властей на территории соседнего государства. До принятия какого-либо итогового документа при этом дело не дошло.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. В случае, если в Дамаске сочтут, что уже не нуждаются в российской поддержке, Москва поступит аналогичным образом - выведет свои силы за пределы САР, подчеркнул президент РФ.
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