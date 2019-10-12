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В Нью-Йорке четыре человека убиты при перестрелке
12.10.2019 18:03
Фото: picturesmania.com
По данным американских СМИ, выстрелы прозвучали на территории Бруклина - самого населенное боро Нью-Йорка, расположенного на западе острова Лонг-Айленд.
Со ссылкой на источники в полиции сообщается, что жертвами инцидента стали четыре человека, еще трое были ранены.
Как сообщает в субботу телевизионный канал CNN, в общей сложности ранения в перестрелке получили семь человек, четверо из них скончались. Состояние трех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное.
Полицейские пока не предоставили каких-либо сведений о личности стрелявших и мотивах конфликта. Не информации и о задержании подозреваемых. Правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств случившегося.
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