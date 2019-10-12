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В Екатеринбурге четверо граждан Таджикистана пытались ограбить чемпиона мира по карате
12.10.2019 17:04
Фото: sport24.ru
По данным российских СМИ, прибывший в столицу Урала многократный чемпион мира по карате Денис Кухарев сумел дать достойный отпор нападавшим.
В результате четверо выходцев из Средней Азии пожалели о том, что не проявили должного уважения к спортсмену.
Как сообщает телеграм-канал "Мутко Против", Денис Кухарев и его товарищ Алексей Коковин прибыли в Екатеринбург для проведения мастер-класса с учениками местных спортшкол. После того, как занятия были завершены, парни пошли в метро, где на них попытались напасть четверо агрессивных молодых людей.
По словам многократного чемпиона мира по Карате, мужчины, набросившиеся на него в метро, попытались залезть в их карманы. В результате началась потасовка, которая продолжалась считанные минуты. Скрутив злоумышленников, спортсмены передали их подоспевшим полицейским. Одному из нападавших потребовалась помощь медиков.
Спустя некоторое время выяснилось, что к инциденту причастны четверо таджиков.
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