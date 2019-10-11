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Скончался школьник из Петербурга, отдыхавший в «Артеке»
14:41
Фото: livejournal.com
По факту смерти 12-летнего ребенка следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье, связанной с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. Кроме того, обстоятельства ЧП в международном детском центре "Артек" выясняет комиссия, созданная Минпросвещения, передает ТАСС.
Семье погибшего школьника сейчас оказывается помощь со стороны властей Северной столицы.
В Минпросвещения РФ заявили о создании специальной комиссии, которой предстоит установить все обстоятельства трагического происшествия. ЧП в Международном детском центре (МДЦ) "Артек" находится на личном контроле главы министерства Ольги Васильевой, подчеркнули в ведомстве.
По данным ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, в ялтинскую городскую больницу № 1 накануне был экстренно доставлен мальчик, отдыхавший в "Артеке". Несмотря на все усилия докторов, которые предварительно диагностировали у ребенка "пневмонию", юный пациент скончался через несколько часов ребенок.
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