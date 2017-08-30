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Эстония депортировала сорок проституток


12:25
Эстония депортировала сорок проститутокФото: 24smi.org

За период с начала текущего года власти Эстонии выслали из страны сорок женщин, уличенных в занятиях проституцией.

Как заявил ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне, речь идет о российских и украинских гражданках.

О том, что из Эстонии с начала года было выслано сорок женщин с Украины и из России, Ардо Ранне рассказал в интервью ERR. По его словам, количество такого рода случаев в сравнении с прошлыми годами возросло.

Представитель эстонских властей пояснил, что Закон об иностранцах позволяет досрочно аннулировать визу или действие в безвизового режима в случаях, когда реальные цели визита в страну не соответствуют ранее заявленным.

Автор: Злата Богатова

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