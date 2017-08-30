Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии из-за тайфуна «Хагибис» погиб мужчина

11:43

Фото: livejournal.com



Первый смертельный случай, произошедший из-за обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис", был зафиксирован на территории префектуры Тиба.



Как передают местные СМИ, жертвой стихии стал сорокалетний мужчина, найденный в перевернувшемся из-за ветра грузовике.



ЧП случилось на одной из дорог города Итихара. Когда мужчину обнаружили, водитель уже не подавал признаков жизни. В местной полиции подтвердили, что машина, предположительно, перевернулась в результате сильных порывов шквалистого ветра. Ранее в этой местности прошел смерч, пояснили в экстренных службах.



Ранее в префектуре Тиба по меньшей мере четыре человека получили травмы при обрушении здания, которое не выдержало резко ухудшившейся погоды. Власти целого ряда префектур, в частности, Токио, Вакаяма и Гумма уже приняли решение о проведении экстренной эвакуации, которая может затронуть в общей сложности порядка 1,8 млн человек.



По данным метеорологов, еще накануне тайфуну была присвоена четвертая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость воздуха в эпицентре превышает 250 км/ч. Незадолго до того, как стихия обрушилась на Японию, в стране было отменено свыше тысячи авиарейсов, включая международные. Предполагается, что на ряде направлений будет приостановлено движение поездов.



Автор: Злата Богатова

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