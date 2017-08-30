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В Японии из-за тайфуна «Хагибис» погиб мужчина
11:43
Фото: livejournal.com
Первый смертельный случай, произошедший из-за обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис", был зафиксирован на территории префектуры Тиба.
Как передают местные СМИ, жертвой стихии стал сорокалетний мужчина, найденный в перевернувшемся из-за ветра грузовике.
ЧП случилось на одной из дорог города Итихара. Когда мужчину обнаружили, водитель уже не подавал признаков жизни. В местной полиции подтвердили, что машина, предположительно, перевернулась в результате сильных порывов шквалистого ветра. Ранее в этой местности прошел смерч, пояснили в экстренных службах.
Ранее в префектуре Тиба по меньшей мере четыре человека получили травмы при обрушении здания, которое не выдержало резко ухудшившейся погоды. Власти целого ряда префектур, в частности, Токио, Вакаяма и Гумма уже приняли решение о проведении экстренной эвакуации, которая может затронуть в общей сложности порядка 1,8 млн человек.
По данным метеорологов, еще накануне тайфуну была присвоена четвертая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость воздуха в эпицентре превышает 250 км/ч. Незадолго до того, как стихия обрушилась на Японию, в стране было отменено свыше тысячи авиарейсов, включая международные. Предполагается, что на ряде направлений будет приостановлено движение поездов.
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