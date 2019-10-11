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Большинство россиян, опрошенных Госдумой, высказались за возвращение смертной казни
11:26
Фото: cdnvideo.ru
Как свидетельствуют результаты опроса, который сейчас проводится в официальном аккаунте Государственной думы в социальной сети "ВКонтакте", 80% респондентов считают, что необходимо вновь ввести смертную казнь. Высшая мера должна применяться к лицам, которые признаны виновными в педофилии и убийстве детей.
Российские парламентарии решили узнать мнение граждан по этому вопросу после трагического происшествия в Саратове, где была убита девятилетняя девочка. Случившееся вызвало огромный общественный резонанс, после обнаружения тела ребенка местные жители собрались и начали требовать выдачи им подозреваемого. Задержанного мужчину удалось провести мимо толпы, переодев в форму омоновца.
Вскоре после гибели девочки целый ряд депутатов Госдумы выступил с заявлениями о том, что за преступления, связанные с убийством детей, нужно ввести смертную казнь.
Ранее мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки, начал давать признательные показания. Житель Саратова, в частности, заявил, что пошел на преступление, испугавшись - девочка якобы поинтересовалась у него, на каком основании он занял чужой гараж. Заподозрив, что занятый им незаконно гараж может принадлежать семье ребенка, подозреваемый задушил школьницу.
По данным СМИ, в прошлом задержанный уже не раз бы судим, в том числе, за изнасилование.
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