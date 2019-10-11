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В Армении под именем Эгине крестили Ким Кардашьян
11.10.2019 08:32
Фото: newsarmenia.am
Как сообщают армянские СМИ, известная американская актриса и фотомодель Ким Кардашьян и ее сестра Кортни крестились в духовном центре Армянской апостольской церкви - первопрестольном святом Эчмиадзине. Звезды прошли обряд под именами Эгине и Гаяне, рассказал журналистам диакон Эчмиадзина Наири Срапионян.
Ранее Ким Кардашьян вместе с сестрой в Эчмиадзине крестили своих детей. Судя по фотоматериалам, которые позже распространились в социальных сетях, прошедших обряд в Армении детей было трое. По данным армянского информационного портала News.am - Style, для самого младшего ребенка - Псалма - при крещении было выбрано имя Вардан, тогда как Сейнта назвали Григором, а дочку звезды - Ашхен.
Ким Кардашьян прибыла с визитом в Армению, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019). До этого звезда уже посещала страну весной 2015 года. Фотомодель тогда приезжала в Армению вместе со своим супругом, знаменитым американским артистом жанра хип-хоп Канье Уэстом. Пара посещала достопримечательности и проводила различные встречи, знакомясь с историей предков актрисы и наследием армянского народа.
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