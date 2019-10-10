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В аварии под Калугой погибли пять белорусов
04:55
Фото: vk.com
Первоначально сообщалось о четырех погибших, однако позже количество жертв ДТП с микроавтобусом увеличилось до пяти.
Смертельная авария случилась на территории Бабынинского района Калужской области.
В больнице Калуги скончался один из граждан Белоруссии, которые получили травмы в ДТП на трассе М-3 "Украина", передает агентство "Интерфакс". Количество погибших возросло до пяти человек, заявили в экстренных службах Калужской области.
С места ЧП в медицинское учреждение были доставлены четверо пострадавших. Состояние трех пациентов врачи оценивают как тяжелое. Двое пассажиров после осмотра были отпущены - восстанавливать здоровье они будут амбулаторно.
Дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек, случилось накануне в 16:20 на 202-м километре трассы М-3 "Украина". Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились граждане Беларуси, ехал от Брянска в Москву. Совершая разворот, его водитель допустил столкновение с автомобилем Scania. Сразу после удара микроавтобус съехал в кювет.
На месте ЧП от полученных травм погибли трое пассажиров, водитель микроавтобуса умер, когда его пытались доставить в больницу.
Ранее сообщалось о трагедии в Дагестане, где три человека погибли при столкновении грузовика и внедорожника.
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