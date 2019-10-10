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В Приморье найдены останки древнего носорога Мерка
10.10.2019 12:40
Фото: ucoz.net
Открытие было сделано в национальном парке "Земля леопарда", который располагается на юго-западе Приморского края, передает "Интерфакс".
Раскопки там проводили палеонтологи Дальневосточного отделения РАН.
Как стало известно, останки носорога Мерка, предварительно датированные возрастом примерно 50 тысячелетий, были найдены учеными в пещере. По словам доктора биологических наук Михаила Тиунова, возглавлявшего исследовательский коллектив, историкам удалось установить крайний восточный предел области распространения данного вида, и открытие является очень важным.
Тиунов пояснил, что носорога Мерка на Дальнем Востоке впервые удалось отыскать еще около года назад, это произошло в устье реки Яна, на территории Якутии. В результате пещера Тетюхинская, где ученые нашли несколько фрагментов зубов, стала считаться самой северной границей известного ареала.
В пещере Сухой в Приморье, рассказал Тиунов, ученым удалось обнаружить гораздо больше осколков - 93, что указывает на то, что когда-то в этом районе обитало довольно много носорогов Мерка.
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