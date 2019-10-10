Новости шоу-бизнеса

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Сирийские музейщики определят, где будет храниться мозаика V в., возвращенная в Дамаск из Канады
10.10.2019 08:02
Фото: livejournal.com
Артефакт был похищен в конце прошлого века и вывезен за пределы Сирии.
Как сообщает ТАСС, вернуть мозаику помог канадский бизнесмен сирийского происхождения Мухаммад ар-Рамли.
Возвращенную в Дамаск из Канады мозаику V века ранее уже показали в Национальном музее сирийской столицы. Предполагается, что экспозиция в музейном саду будет продолжаться еще примерно две недели.
Куда артефакт отправится после этого, предстоит определить сирийским музейщикам. Как заявил руководитель Генерального департамента древностей и музеев САР Махмуд Хамуд, в качестве одного из вариантов сейчас рассматривается реставрационный зал в цитадели Дамаска.
Кроме того, вероятно размещение произведения искусства в Латакии, где скоро состоится открытие нового музея. Культурное учреждение имеет большой сад, где будут выставляться артефакты, созданные в различные эпохи, пояснил Махмуд Хамуд.
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