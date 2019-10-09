ИнтерНовости - новости в стране и мире
Анкара ввела войска в Сирию
Анкара ввела войска в Сирию
«Мона Лиза» возвратилась на прежнее место
«Мона Лиза» возвратилась на прежнее место
В Иране освободили российскую журналистку Юлию Юзик
В Иране освободили российскую журналистку Юлию Юзик
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Иране освободили российскую журналистку Юлию ЮзикВ Иране освободили российскую журналистку Юлию Юзик
Анкара ввела войска в СириюАнкара ввела войска в Сирию
Глава АСА выразил соболезнования близким узбекского бойца ММА, погибшего после поединка в ЧечнеГлава АСА выразил соболезнования близким узбекского бойца ММА, погибшего после поединка в Чечне
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на УкраинеВ Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Крупное ДТП в Лимбурге квалифицировано как попытка убийстваКрупное ДТП в Лимбурге квалифицировано как попытка убийства

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Глава АСА выразил соболезнования близким узбекского бойца ММА, погибшего после поединка в Чечне


9.10.2019 09:00
Глава АСА выразил соболезнования близким узбекского бойца ММА, погибшего после поединка в ЧечнеФото: @bekzodnurmatovtank Instagram

Глава лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Майрбек Хасиев выразил свои соболезнования родственникам и близким узбекского бойца ММА Бекзода Нурматова, который скончался вскоре после поединка, состоявшегося в Чечне. Получил травмы в ходе встречи с россиянином Бесланом Исаевым, он впал в кому и умер через несколько дней.

По словам Майрбека Хасиева, произошло "то, чего мы больше всего боялись". На своей странице в Instagram глава АСА опубликовал фото покойного спортсмена и соболезнования его близким.

27-летний Бекзод Нурматов умер в ночь на минувший понедельник, 7 октября, в результате инсульта. Боец из Узбекистана потерял сознание и впал в кому после встречи с Бесланом Исаевым. Поединок проводился в Чечне в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 100. Исаев единогласным решением судей был признан победителем, а его соперника экстренно госпитализировали.

За карьеру в MMA Нурматов успел одержать одиннадцать побед, два поединка завершились поражением.

Вскоре после смерти Нурматова пользователи Сети начали призывать Исаева завершить спортивную карьеру, пишут российские СМИ. Бойца также убеждают отказаться от гонорара за поединок, который окончился трагической гибелью его противника.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

Time: Трамп готов предложить КНДР сделку по санкциямTime: Трамп готов предложить КНДР сделку по санкциям
В ЮАР самолет потерпел крушение в жилом кварталеВ ЮАР самолет потерпел крушение в жилом квартале
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и МедведеваПесков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Полиция задержала рейдеров, атаковавших завод «Кубанские деликатесы»Полиция задержала рейдеров, атаковавших завод «Кубанские деликатесы»
СМИ: еще один разведчик может подать жалобу на ТрампаСМИ: еще один разведчик может подать жалобу на Трампа

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 937


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru