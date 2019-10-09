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Глава АСА выразил соболезнования близким узбекского бойца ММА, погибшего после поединка в Чечне
9.10.2019 09:00
Фото: @bekzodnurmatovtank Instagram
Глава лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Майрбек Хасиев выразил свои соболезнования родственникам и близким узбекского бойца ММА Бекзода Нурматова, который скончался вскоре после поединка, состоявшегося в Чечне. Получил травмы в ходе встречи с россиянином Бесланом Исаевым, он впал в кому и умер через несколько дней.
По словам Майрбека Хасиева, произошло "то, чего мы больше всего боялись". На своей странице в Instagram глава АСА опубликовал фото покойного спортсмена и соболезнования его близким.
27-летний Бекзод Нурматов умер в ночь на минувший понедельник, 7 октября, в результате инсульта. Боец из Узбекистана потерял сознание и впал в кому после встречи с Бесланом Исаевым. Поединок проводился в Чечне в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 100. Исаев единогласным решением судей был признан победителем, а его соперника экстренно госпитализировали.
За карьеру в MMA Нурматов успел одержать одиннадцать побед, два поединка завершились поражением.
Вскоре после смерти Нурматова пользователи Сети начали призывать Исаева завершить спортивную карьеру, пишут российские СМИ. Бойца также убеждают отказаться от гонорара за поединок, который окончился трагической гибелью его противника.
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