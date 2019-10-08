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В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
08:38
Фото: vk.com
По данным РИА Новости, в результате сравнения выяснилось, что в нашей стране цены на продукты существенно ниже, чем на территории соседнего государства.
В частности, стоимость картофеля в одном из магазинов Украины составила не менее 14 гривен (39 рублей).
В Сети появился видеоролик, где пользователи сравнивают цены в магазинах Саратова и Киева. Судя по видео, в котором приводится стоимость различных продуктов в магазинах сети "Ашан", в нашей стране стоимость существенно ниже. Материал был опубликован на портале YouTube.
Судя по ролику, на Украине за килограмм картофеля покупателям приходится отдавать не менее 14 гривен (39 рублей), тогда как в России его минимальная цена составляет около 12 рублей. За рис в магазине Саратова нужно заплатить 59 рублей, а в Киеве — чуть более.
Стоимость стандартной пачки макаронных изделий при этом в РФ начинается от 50 рублей, тогда как на Украине они стоят уже более 110 рублей.
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