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Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного
9.10.2019 06:14
Фото: vk.com
Как указано на сайте региональной прокуратуры, в рамках уголовного дела задержаны трое сотрудников правоохранительных органов. Полицейских могут обвинить в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, подозреваемые жестоко пытали задержанного на протяжении двух дней.
Как свидетельствуют материалы уголовного дела, 24 и 25 сентября трое сотрудников саратовского отдела полиции пытали мужчину 1987 года рождения. Правоохранители жестоко избивали задержанного, пытаясь получить признательные показания, а также причинили ожоги, прикладывая к его телу нагревающийся металлический прибор.
В местных СМИ распространились сообщения о том, что сотрудники полиции пытали задержанного мужчину утюгом. Причины, по которым саратовец оказался в полиции, и какого рода преступление ему пытались приписать. пока не уточняются.
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