|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Компания Johnson & Johnson выплатит жителю США 8 млрд долларов
05:37
Фото: mediarace.info
Суд удовлетворил исковое требование американца, которому пришлось столкнуться с очень неприятным для мужчин побочным эффектом - гинекомастией.
После того, как мужчина в детстве употреблял нейролептический препарат Risperdal, у него было диагностировано увеличение молочных желез.
Как сообщают американские СМИ, 26-летний Николас Мюррей смог выиграть дело против компании Johnson & Johnson. Суд обязал ее выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов. Дело в том, что в детстве жителю Соединенных Штатов пришлось применять нейролептический препарат Risperdal.
Впоследствии у мужчины было диагностировано увеличение молочных желез. Эксперты пришли к выводу, что речь идет о побочном действии средства, которое было произведено компанией Johnson & Johnson.
Вердикт по данному делу вынесло жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия в Пенсильвании.
Напомним, в 2016 году суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 55 млн долларов женщине, больной раком, а минувшим летом эксперты предсказали новую волну исков: производителя заподозрили в причастности к эпидемии опиоидной зависимости.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|