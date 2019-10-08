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Компания Johnson & Johnson выплатит жителю США 8 млрд долларов


05:37
Компания Johnson & Johnson выплатит жителю США 8 млрд долларовФото: mediarace.info

Суд удовлетворил исковое требование американца, которому пришлось столкнуться с очень неприятным для мужчин побочным эффектом - гинекомастией.

После того, как мужчина в детстве употреблял нейролептический препарат Risperdal, у него было диагностировано увеличение молочных желез.

Как сообщают американские СМИ, 26-летний Николас Мюррей смог выиграть дело против компании Johnson & Johnson. Суд обязал ее выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов. Дело в том, что в детстве жителю Соединенных Штатов пришлось применять нейролептический препарат Risperdal.

Впоследствии у мужчины было диагностировано увеличение молочных желез. Эксперты пришли к выводу, что речь идет о побочном действии средства, которое было произведено компанией Johnson & Johnson.

Вердикт по данному делу вынесло жюри присяжных суда по гражданским делам города Филадельфия в Пенсильвании.

Напомним, в 2016 году суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 55 млн долларов женщине, больной раком, а минувшим летом эксперты предсказали новую волну исков: производителя заподозрили в причастности к эпидемии опиоидной зависимости.

Автор: Злата Богатова

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