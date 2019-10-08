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Директор рудника «Мир», где погибли 8 шахтеров, покончил с собой в СИЗО
8.10.2019 21:48
Фото: smi2.net
В следственном изоляторе Якутска сегодня утром был найден мертвым один из фигурантов уголовного дела об аварии на руднике "Мир" АК "АЛРОСА".
Накануне суд вынес решение об аресте семи человек.
По данным российских СМИ, самоубийство совершил начальник подземного рудника "Мир" компании "АЛРОСА" Алексей Бурксер. Как и ряд других фигурантов, он был взят ранее под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ.
Следственные органы полагают, что именно действия руководства могли повлечь за собой по неосторожности гибель восьми человек, а также стать причиной крупного ущерба.
ЧП случилось чуть более двух лет назад, в августе 2017 года, когда произошел прорыв воды на руднике. Под землей в тот момент находились свыше полутора сотен человек, большинство из которых удалось вывести на поверхность в течение первых часов после аварии.
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