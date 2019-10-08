Директор рудника «Мир», где погибли 8 шахтеров, покончил с собой в СИЗО

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Австралии вновь начали находить швейные иглы в ягодах и фруктах
В Австралии вновь начали находить швейные иглы в ягодах и фруктах
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
В Москве после ДТП в тоннеле загорелся автобус
В Москве после ДТП в тоннеле загорелся автобус
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на УкраинеВ Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Компания Johnson & Johnson выплатит жителю США 8 млрд долларовКомпания Johnson & Johnson выплатит жителю США 8 млрд долларов
Директор рудника «Мир», где погибли 8 шахтеров, покончил с собой в СИЗОДиректор рудника «Мир», где погибли 8 шахтеров, покончил с собой в СИЗО
«Мона Лиза» возвратилась на прежнее место«Мона Лиза» возвратилась на прежнее место
Родившиеся в Черновцах сиамские близнецы скончалисьРодившиеся в Черновцах сиамские близнецы скончались

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Конкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ruКонкурс "Моя любимая осенняя книга" с "Эксмо на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с LAMBRE на MyCharm.ru
Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Директор рудника «Мир», где погибли 8 шахтеров, покончил с собой в СИЗО


8.10.2019 21:48
Директор рудника «Мир», где погибли 8 шахтеров, покончил с собой в СИЗОФото: smi2.net

В следственном изоляторе Якутска сегодня утром был найден мертвым один из фигурантов уголовного дела об аварии на руднике "Мир" АК "АЛРОСА".

Накануне суд вынес решение об аресте семи человек.

По данным российских СМИ, самоубийство совершил начальник подземного рудника "Мир" компании "АЛРОСА" Алексей Бурксер. Как и ряд других фигурантов, он был взят ранее под стражу по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

Следственные органы полагают, что именно действия руководства могли повлечь за собой по неосторожности гибель восьми человек, а также стать причиной крупного ущерба.

ЧП случилось чуть более двух лет назад, в августе 2017 года, когда произошел прорыв воды на руднике. Под землей в тот момент находились свыше полутора сотен человек, большинство из которых удалось вывести на поверхность в течение первых часов после аварии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Австралии вновь начали находить швейные иглы в ягодах и фруктахВ Австралии вновь начали находить швейные иглы в ягодах и фруктах
Путин отдохнул в тайге в компании ШойгуПутин отдохнул в тайге в компании Шойгу
В центре Петербурга изнасиловали гражданку СШАВ центре Петербурга изнасиловали гражданку США
В подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней девушки задержан ее сверстникВ подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней девушки задержан ее сверстник
В Лондоне за рекордные $12 млн ушла с молотка картина БэнксиВ Лондоне за рекордные $12 млн ушла с молотка картина Бэнкси

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 937


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru