Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа причина, по которой да Винчи не закончил "Мону Лизу"

25.5.2019 17:18

Фото: vk.com



По мнению профессора Марко Катани, великому художнику приходилось уделять слишком много времени на планирование своих проектов.



Кроме того, у Леонардо да Винчи были трудности с усидчивостью, полагает исследователь.



Ученый предположил, что причина, по которой Леонардо да Винчи (1452-1519) не закончил "Мону Лизу", заключается в особенностях личности великого художника, передает ТАСС. Свое мнение профессор Марко Катани из Королевского колледжа Лондона изложил в статье.



Исследователь подчеркивает, что "невозможно поставить посмертный диагноз кому-то, кто жил 500 лет назад". Вместе с тем, он практически уверен, что у Леонардо было СДВГ. Лишь так можно объяснить, почему у художника возникали "трудности с доведением своих работ до конца".



Изучив разнообразные исторические источники, профессор пришел к выводу о том, что некоторые особенности характера Леонардо, включая его довольно "странную эксцентричную гениальность" подходят под проявления СДВГ.



По словам Катани, он наблюдал с пациентами, которым ранее ставили тот же диагноз. Как правило, они мало спят, работая день и ночь. При этом они могут периодически прерываться на непродолжительный сон. Кроме того, одним из признаков этого нарушения психики может считаться дислексия - нарушение способности читать и преимущественное использование левой руки, чем также отличался да Винчи.



Более подробно с выводами британского ученого можно ознакомиться на портале журнала Brain: A Journal of Neurology, который опубликовал статью Марко Катани.



Автор: Злата Богатова

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