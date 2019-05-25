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Названа причина, по которой да Винчи не закончил "Мону Лизу"
25.5.2019 17:18
Фото: vk.com
По мнению профессора Марко Катани, великому художнику приходилось уделять слишком много времени на планирование своих проектов.
Кроме того, у Леонардо да Винчи были трудности с усидчивостью, полагает исследователь.
Ученый предположил, что причина, по которой Леонардо да Винчи (1452-1519) не закончил "Мону Лизу", заключается в особенностях личности великого художника, передает ТАСС. Свое мнение профессор Марко Катани из Королевского колледжа Лондона изложил в статье.
Исследователь подчеркивает, что "невозможно поставить посмертный диагноз кому-то, кто жил 500 лет назад". Вместе с тем, он практически уверен, что у Леонардо было СДВГ. Лишь так можно объяснить, почему у художника возникали "трудности с доведением своих работ до конца".
Изучив разнообразные исторические источники, профессор пришел к выводу о том, что некоторые особенности характера Леонардо, включая его довольно "странную эксцентричную гениальность" подходят под проявления СДВГ.
По словам Катани, он наблюдал с пациентами, которым ранее ставили тот же диагноз. Как правило, они мало спят, работая день и ночь. При этом они могут периодически прерываться на непродолжительный сон. Кроме того, одним из признаков этого нарушения психики может считаться дислексия - нарушение способности читать и преимущественное использование левой руки, чем также отличался да Винчи.
Более подробно с выводами британского ученого можно ознакомиться на портале журнала Brain: A Journal of Neurology, который опубликовал статью Марко Катани.
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