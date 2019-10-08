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В ЮАР самолет потерпел крушение в жилом квартале
8.10.2019 15:01
Фото: ensonhaber.com
Воздушное судно разбилось вечером минувшего воскресенья, 6 октября, в городе Хухуди, который расположен неподалеку от Фрейбурга на северо-западе страны.
Легкомоторный самолет потерпел крушение, рухнув между двумя жилыми домами, передает ВВС Africa.
По предварительным данным, на борту самолета находились два человека - 30-летний пилот самолета и пассажир. На месте от полученных ранений скончался мужчина, управлявший самолетом. Второго человека, который в аварии получил серьезные ранения, доставили в больницу Хухуди.
В результате катастрофы были повреждены оба здания и гараж, прилегающий к одному из домов. Информации о том, пострадал кто-либо на земле, из официальных источников пока не поступало.
В местных правоохранительных органах пояснили, что сведений о причинах катастрофы пока нет, эксперты продолжают работу по выяснению обстоятельств случившегося. В числе версий, которые сейчас рассматривает полиция, непредумышленное убийство или суицид.
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