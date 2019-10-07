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Названы регионы, где от алкоголя гибнет больше всего людей
12:59
Фото: vk.com
Как свидетельствуют данные статистики, передает РБК, самый высокий уровень смертности от алкоголя по итогам прошлого года был зафиксирован среди жителей Чукотки.
Коэффициент составил около 13 человек на десять тысяч населения.
Другими словами, каждая девятая смерть на Чукотке спровоцирована приемом алкоголя.
На втором месте этого печального рейтинга находится Магаданская область, где за тот же период было зафиксировано десять смертей на десять тысяч жителей, т.е. один из каждых одиннадцати умерших. Замыкает тройку "лидеров" Ивановская область, где показатель превышает девять человек на десять тысяч населения.
Наилучшая в этом отношении обстановка наблюдалась в прошлом году в Ингушетии, где не произошло ни одного смертельного случая, спровоцированного алкоголем.
В комментарии уточняется, что практически все умершие от последствий приема спиртного, независимо от региона, являются мужчинами трудоспособного возраста.
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