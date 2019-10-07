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Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
08:44
Фото: livejournal.com
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, повышение размера заработной платы российского президента, премьер-министра, руководителей Следственного комитета и Генеральной прокуратуры носит плановый характер, передает РИА Новости. В данном случае речь идет о периодической индексации, пояснил пресс-секретарь Владимира Путина.
Вопрос, заданный журналистами Дмитрию Пескову, был связан с недавним президентским указом, согласно которому с 1 октября 2019 года возрастает размер довольствия, выплачиваемого главе государства и председателю правительства - он возрастает на 4,3 процента. Кроме того, аналогичным образом увеличивается и заработная плата руководителей СКР Александра Бастрыкина и Генпрокуратуры Юрия Чайки.
Ранее стало известно о том, где и как президент РФ проводит свой день рождения. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Сергей Шойгу отправились в Сибирь, где отдохнули в тайге. Президент в компании российского министра обороны гулял по горам, любовался Енисеем и даже успел пособирать грибы, рассказал официальный представитель Кремля.
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