Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин отдохнул в тайге в компании Шойгу

7.10.2019 14:39

Фото: Пресс-служба президента РФ



Глава российского государства Владимир Путин в преддверии своего дня рождения отправился в Сибирь, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент в компании российского министра обороны Сергея Шойгу гулял по горам, любовался Енисеем и даже успел пособирать грибы.



Пресс-служба главы государства ранее распространила фото- и видеоматериалы, на которых запечатлено, как президент проводит свободное время. На опубликованной видеосъемке также можно увидеть, как Владимир Путин и Сергей Шойгу, находясь в сибирской тайге, устраивают там трапезу на свежем воздухе.



По словам пресс-секретаря президента, сегодняшний день, когда Владимиру Путину исполняется шестьдесят семь лет, глава государства собирается провести на природе. Предполагается, что президент будет находиться "в кругу родных и близких", пояснил Песков.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 145

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.10.2019 21:52 Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции

Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции 7.10.2019 14:23 Лукашенко рассказал, как воспитывал сына ремнем

Лукашенко рассказал, как воспитывал сына ремнем 6.10.2019 22:15 В Киеве прошел митинг противников «формулы Штайнмайера»

В Киеве прошел митинг противников «формулы Штайнмайера» 6.10.2019 12:30 Джонсону грозит раскрытие переписки с предполагаемой любовницей

Джонсону грозит раскрытие переписки с предполагаемой любовницей 6.10.2019 11:43 Володин подверг резкой критике задержание депутата Юмашевой в США