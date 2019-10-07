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Путин отдохнул в тайге в компании Шойгу
7.10.2019 14:39
Фото: Пресс-служба президента РФ
Глава российского государства Владимир Путин в преддверии своего дня рождения отправился в Сибирь, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент в компании российского министра обороны Сергея Шойгу гулял по горам, любовался Енисеем и даже успел пособирать грибы.
Пресс-служба главы государства ранее распространила фото- и видеоматериалы, на которых запечатлено, как президент проводит свободное время. На опубликованной видеосъемке также можно увидеть, как Владимир Путин и Сергей Шойгу, находясь в сибирской тайге, устраивают там трапезу на свежем воздухе.
По словам пресс-секретаря президента, сегодняшний день, когда Владимиру Путину исполняется шестьдесят семь лет, глава государства собирается провести на природе. Предполагается, что президент будет находиться "в кругу родных и близких", пояснил Песков.
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