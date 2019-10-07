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Житель Подмосковья покончил с собой после смерти ребенка
7.10.2019 20:27
Фото: vk.com
Мужчина совершил суицид после того, как его маленький ребенок скончался, поперхнувшись едой, передают российские СМИ. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы Московской области.
По данным РИА Новости, тела мужчины и его маленького ребенка были найдены в Балашихе в ночь на 7 октября. Со ссылкой на представителей ГСУ СКР по региону отмечается, что причиной смерти двухмесячного ребенка, по предварительным данным, стала асфиксия. Вероятно, младенец захлебнулся во время или вскоре после кормления.
Следователи полагают, что мужчина совершил самоубийство, осознав, что его ребенок скончался.
Сведений о том, где в момент ЧП находилась мать малыша, из официальных источников пока не поступало. Правоохранительные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.
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