|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Джонсону грозит раскрытие переписки с предполагаемой любовницей
6.10.2019 12:30
Фото: u-f.ru
Британский премьер-министр Борис Джонсон в скором времени может вновь оказаться в центре нового скандала, пишет The Guardian.
По данным газеты, может быть обнародована переписка политика с американской предпринимательницей Дженнифер Аркьюри.
В случае, если Борис Джонсон не даст ответ на официальный запрос Лондонской ассамблеи, связанный с возможным конфликтом интересов, может быть обнародована переписка с его предполагаемой любовницей. Как напоминает Guardian, еще 24 сентября британскому премьеру дали двухнедельный срок для того, чтобы он объяснился по поводу возможных личных связей с американкой. Время истечет во вторник, 8 октября.
Ранее в The Times появился материал о том, что в период 2013-2014 годов Аркьюри получала из бюджета Лондона более £120 тысяч на развитие различных проектов. Уточнялось, что Джонсон при этом якобы активно использовал свое влияние, чтобы оказывать поддержку Аркьюри, включая участие в конференциях, которые организовывала американка.
Напомним, минувшим летом рейтинг Бориса Джонсона обрушился из-за скандала. Популярность политика довольно ощутимо понизилась после домашней ссорой, когда соседи были вынуждены вызвать к его дому полицию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|