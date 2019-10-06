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Джонсону грозит раскрытие переписки с предполагаемой любовницей


6.10.2019 12:30
Джонсону грозит раскрытие переписки с предполагаемой любовницейФото: u-f.ru

Британский премьер-министр Борис Джонсон в скором времени может вновь оказаться в центре нового скандала, пишет The Guardian.

По данным газеты, может быть обнародована переписка политика с американской предпринимательницей Дженнифер Аркьюри.

В случае, если Борис Джонсон не даст ответ на официальный запрос Лондонской ассамблеи, связанный с возможным конфликтом интересов, может быть обнародована переписка с его предполагаемой любовницей. Как напоминает Guardian, еще 24 сентября британскому премьеру дали двухнедельный срок для того, чтобы он объяснился по поводу возможных личных связей с американкой. Время истечет во вторник, 8 октября.

Ранее в The Times появился материал о том, что в период 2013-2014 годов Аркьюри получала из бюджета Лондона более £120 тысяч на развитие различных проектов. Уточнялось, что Джонсон при этом якобы активно использовал свое влияние, чтобы оказывать поддержку Аркьюри, включая участие в конференциях, которые организовывала американка.

Напомним, минувшим летом рейтинг Бориса Джонсона обрушился из-за скандала. Популярность политика довольно ощутимо понизилась после домашней ссорой, когда соседи были вынуждены вызвать к его дому полицию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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