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Володин подверг резкой критике задержание депутата Юмашевой в США
6.10.2019 11:43
Фото: gkh64.ru
В Соединенных Штатах сотрудники ФБР задержали депутата Государственной думы Ингу Юмашеву, которая прилетела в Нью-Йорк, чтобы участвовать в форуме "Диалог Форт-Росс".
Прокомментировав инцидент, Вячеслав Володин назвал действия американских спецслужб "циничной провокацией".
По словам российского политика Вячеслава Володина, учитывая, что Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом Соединенных Штатов и активно взаимодействует со своими американскими коллегами в достаточно непростом диалоге, действия ФБР он считает "циничной провокацией". Председатель Госдумы, высказавшись о случившемся, подчеркнул, что в США существуют силы, заинтересованные в обострении двусторонних отношений. При этом деятельность, направленная на создание негативной атмосферы во взаимосвязях Москвы и Вашингтона, недопустима и заслуживает осуждения, заявил Володин.
После задержания и допроса депутата Госдумы Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка российское посольство в Вашингтоне уже направило ноту протеста в американский Госдеп. По словам главы нашей дипмиссии Анатолия Антонова, агент ФБР допрашивал Юмашеву примерно в течение часа, после чего позволил себе предложить россиянке продолжить общение "в другой, неформальной обстановке".
Ранее власти Соединенных Штатов вновь не выдали визы нескольким представителям МИД РФ, планировавшим отправиться в Калифорнию на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс". Как поясняла тогда официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, целью данного мероприятия является налаживание и укрепление двустороннего сотрудничества и понимания.
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