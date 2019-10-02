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США опять не выдали визы российским дипломатам
18:28
Фото: amic.ru
На этот раз был сорван визит представителей МИД РФ, планировавших отправиться в Калифорнию на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс". Как пояснила официальный представитель отечественного внешнеполитического ведомства Мария Захарова, целью данного мероприятия является налаживание и укрепление двустороннего сотрудничества и понимания.
Мария Захарова отмеила. что "кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились". Дипломат, прокомментировав сорванный визит российской делегации, добавила, что прекратить "порочную практику" отказа выдачи виз может лишь американская сторона.
По словам Захаровой, дипломатам вновь не удалось получить визы Соединенных Штатов. Предполагалось, что они отправятся на форум, который проходит в бывшей крепости русских первопроходцев в Калифорнии. Мероприятие проводится с целью укрепления и стимулирование российско-американского сотрудничества, а также развития взаимного понимания через общественную дипломатию.
Не так давно нескольким членам российской делегации не были выданы американские визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Представитель Вашингтона, прокомментировав инцидент, случившийся в конце минувшего сентября, сослались на некие "технические причины". Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, расценил произошедшее как позор.
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