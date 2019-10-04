Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МЧС рассказали, как защититься от нападения агрессивной собаки

10:04

Фото: sb.by



Агрессивное животное можно остановить, проявив решительность и храбрость.



В ведомстве пояснили, что собаку, которая уже готова напасть, сначала можно попытаться сбить с толку командами. В противном случае необходимо постараться минимизировать возможные повреждения.



Собаку, которая проявляет агрессивность и уже готова напасть, иногда можно остановить командой. Твердым и громким голосом необходимо произнести: "Фу!", "Сидеть!", "Стоять!" или "Место!", отмечают спасатели. В некоторых случаях это может сбить животное с толку.



При угрозе нападения собаки необходимо быть морально готовым нанести сильный удар, советует МЧС. Для защиты стоит использовать палки, зонтик, камни, которые можно бросить в приближающееся животное. При этом нужно одновременно отступать спиной к укрытию - зданию или забору, призывая окружающих на помощь.



Если животное остановить не удалось, следует обмотать предплечье и руку плащом или пиджаком, выставив ее вперед. Спровоцировать пса на укус, надо быстро нанести удар по верхней челюсти. В МЧС напомнили, что у собак болевые точки располагаются на носу и в языке, а также в паху.



В случаях, когда укуса избежать не удалось, рану нужно промыть перекисью водорода либо большим количеством воды. Края следует обработать йодом, после чего наложить чистую повязку и обратиться в больницу. Выяснив, есть ли у животного владелец, важно установить его адрес, а также узнать, прививалась ли собака от бешенства.



Автор: Злата Богатова

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