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Полиция задержала рейдеров, атаковавших завод «Кубанские деликатесы»
18:42
Фото: sputnik.ru
Правоохранительные органы Краснодарского края информируют о задержании семи человек, причастных к попытке вооруженного захвата завода "Кубанские деликатесы".
ЧП случилось в городе Славянск-на-Кубани.
Как стало известно, после инцидента полиция задержала семь подозреваемых, которых сейчас уже допрашивают.
По данным российских СМИ со ссылкой на источники в главке МВД по Краснодарскому краю, нападение на завод случилось сегодня утром, примерно в 8:00 утра по московскому времени. Группа из восьми мужчин, вооруженных ружьями, расстреляла охранников и прорвалась через ворота на территорию завода.
В результате ЧП пострадали трое охранников. С огнестрельными ранениями их доставили в больницу. Сведений о состоянии сотрудников завода пока не поступало.
Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что нападавшие якобы удерживают в заложниках нескольких сотрудников предприятия. Официальные представители правоохранительных органов эту информацию опровергли. Уточняется, что спустя некоторое время захватчики покинули завод и скрылись на четырех машинах.
Вскоре подозреваемых задержали. Личности подозреваемых полицейские установили достаточно быстро, учитывая, что инцидент связан с разногласиями двух хозяйствующих субъектов. В результате рейдеры были пойманы еще до того, как успели выехать за пределы города.
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