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В Волгограде скончался ребенок, которому стало плохо во время рейса Грозный — Москва


09:20
В Волгограде скончался ребенок, которому стало плохо во время рейса Грозный — МоскваФото: smi2.net

Несмотря на все усилия волгоградских медиков, младенец, из-за которого совершил экстренную посадку лайнер, следовавший из Чечни в Москву, скончался в больнице.

Правоохранительные органы Волгограда приступили к проверке по факту ЧП.

Как передают российские СМИ, накануне вечером, 3 октября, в аэропорту Волгограда экстренно совершил посадку лайнер, следовавший из Грозного в Москву. Причиной внепланового приземления стало резкое ухудшение состояния одного из пассажиров - стало плохо двухмесячному ребенку.

Со ссылкой на экстренные службы региона отмечается, что младенца доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Несмотря на все реанимационные мероприятия, сразу же предпринятые специалистами, девочку спасти не удалось. Врачам оставалось лишь констатировать биологическую смерть.

По данным регионального СУ СКР, которое уже приступило к проверке по факту случившегося, девочка, летевшая в столицу вместе с матерью, страдала от врожденного заболевания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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