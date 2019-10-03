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В Волгограде скончался ребенок, которому стало плохо во время рейса Грозный — Москва
09:20
Фото: smi2.net
Несмотря на все усилия волгоградских медиков, младенец, из-за которого совершил экстренную посадку лайнер, следовавший из Чечни в Москву, скончался в больнице.
Правоохранительные органы Волгограда приступили к проверке по факту ЧП.
Как передают российские СМИ, накануне вечером, 3 октября, в аэропорту Волгограда экстренно совершил посадку лайнер, следовавший из Грозного в Москву. Причиной внепланового приземления стало резкое ухудшение состояния одного из пассажиров - стало плохо двухмесячному ребенку.
Со ссылкой на экстренные службы региона отмечается, что младенца доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Несмотря на все реанимационные мероприятия, сразу же предпринятые специалистами, девочку спасти не удалось. Врачам оставалось лишь констатировать биологическую смерть.
По данным регионального СУ СКР, которое уже приступило к проверке по факту случившегося, девочка, летевшая в столицу вместе с матерью, страдала от врожденного заболевания.
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