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Полиция Саранска нашла школьников, отправившихся в Чернобыль
3.10.2019 23:00
Фото: vk.com
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, после просмотра сериала об аварии на Чернобыльской АЭС двое юных жителей Мордовии решили посетить это место.
Один из девятилетних мальчиков, отправляясь в поездку, оставил соответствующее послание родителям.
Сотрудники полиции в Саранске смогли разыскать двух девятилетних одноклассников, отправившихся в Чернобыль. Как информирует пресс-служба МВД по Мордовии, сигнал в оперативные службы от обеспокоенных родителей поступил накануне вечером.
В ходе начатой проверки было установлено, что мальчики, придя домой из школы, переоделись, собрали в рюкзаки вещи первой необходимости и ушли. Один из школьников оставил записку, в которой решил все же сообщить родителям о планируемой поездке в Чернобыль. Полицейские сразу же приступили к поискам, в рамках которого опросили членов семьи, родителей и одноклассников ребят.
Спустя некоторое время детей обнаружили в центре Саранска. Школьники признались, что настолько впечатлились фильмом о Чернобыльской АЭС, что очень туда захотели. Теперь с мальчиками и их родителями будут работать инспекторы отделения по делам несовершеннолетних. В полиции уточнили, что оба неудавшихся путешественника воспитываются в семьях, которые считаются благополучными.
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