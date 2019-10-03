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В Таиланде россиянина будут судить за игрушечные доллары


3.10.2019 18:49
В Таиланде россиянина будут судить за игрушечные долларыФото: vsdn.ru

О случившемся рассказала супруга жителя Екатеринбурга, который приехал в Таиланд отдохнуть с семьей.

По словам женщины, ее муж приобрел доллары "банка приколов", чтобы с ними играли дети.

Мужчина по глупости попытался подарить эти бумажки местным жителям, а они не оценили шутки, рассказала жена туриста в своем Instagram. Более того, ее муж "попал в беду" - правоохранительные органы королевства начали расследование по факту его неудачной попытки пошутить.

Россиянка пояснила, что они уже смогли найти деньги, чтобы нанять адвоката. На ее странице уточняется, что сбор средств для помощи мужу продолжается - неизвестно, каким будет решение суда.

В соответствии с законами Таиланда, которые весьма суровы, в адрес жителя Екатеринбурга были выдвинуты достаточно серьезные обвинения, отметила женщина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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